Россияне смогут находиться в Таиланде без визы до 60 дней

Безвизовый срок пребывания можно продлить с 30 сентября, сообщили в Генконсульстве РФ в Таиланде. Прибывшие в Таиланд по 30-дневному безвизовому сроку россияне, начиная с 30 сентября смогут продлить своё пребывание в стране еще на 30 дней, сообщили в телеграм-канале Генконсульства России в Пхукете 4 октября.