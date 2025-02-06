40 тысяч рублей выплатит мэрия Братского района за нападение собаки на ребенка

Братский районный суд удовлетворил иск прокурора и обязал администрацию Братского района выплатить 40 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда девятилетнему мальчику, пострадавшему от укуса безнадзорной собаки, сообщили в пресс-службе суда.
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