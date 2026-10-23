Педагогам режут зарплаты. Из расчетных листков вдруг исчезли надбавки за проверку тетрадей, классное руководство, за победы учеников в олимпиадах.
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А нам уменьшили обеденный перерыв на полчаса и увеличили рабочий день на полчаса.
Как хорошо быть министром финансов и просить граждан жить скромнее при повышении цен.Пусть покажет пример,а мы посмотрим,как по его мнению скромнее?