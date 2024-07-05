Экс-глава района в Дагестане, чьи дети участвовали в теракте, вышел на свободу

ТАСС/Пресс-служба Ленинского суда Бывший глава Сергокалинского района Магомед Омаров, двое сыновей которого участвовали в терактах в Махачкале и Дербенте, вышел на свободу после десятидневного ареста, сообщил в своем Telegram-канале член Общественной палаты республики Дагестан Шамиль Хадулаев.