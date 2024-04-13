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Новости: Севастополь, Крым, Россия

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«Где тонко – там и рвётся». Почему некоторые пляжи Севастополя находятся в униженном положении и хватит ли на них выделенных Москвой 1,5 миллиарда рублей?

«Где тонко – там и рвётся». Почему некоторые пляжи Севастополя находятся в униженном положении и хватит ли на них выделенных Москвой 1,5 миллиарда рублей?

«У каждого из нас на свете есть места, что нам за далью лет всё ближе, всё дороже. Там дышится легко, там мира чистота, нас делают на миг счастливей и моложе», - поётся в проникновенной песне «Чистые пруды».

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