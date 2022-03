Steam хвалится успехами 2021 года, в раннем доступе выходит рогалик про Смерть в духе Hollow Knight, датамайнер раскапывает следы будущих игр Valve, происходит анонс My Little Pony: A Maretime Bay Adventure, босса Elden Ring побеждают на бананах, PC Building Simulator 2 обещает дать возможность собрать ПК мечты, Sony показывает свои грядущие проекты на State of Play.