Небензя: Россия призывает Израиль сосредоточиться на борьбе с террористами, а не с мирными

Россия выступает за борьбу с террористами, а не с мирными гражданами в Израиле. В своем выступлении на Совбезе ООН постпред Василий Небензя призвал Израиль не отказываться от борьбы с терроризмом и напомнил о необходимости отличать боевиков от мирных жителей.