В Смоленске директор «Хлебницы» скрыл от налоговой 150 миллионов рублей

Смоленские сотрудники Следственного комитета России возбудили уголовное дело по сокрытию в особо крупном размере Сотрудники правоохранительных органов совместно с работниками Федеральной налоговой службы выявили факт уклонения от уплаты налогов на сумму более 150 млн руб руководителем одной из местных фирм.
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