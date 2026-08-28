ВОЗ признала вспышку Эболы в Африке угрозой для других стран

Главный врач больницы имени Пирогова Денис Дурченков предупредил: русским, вернувшимся из стран с эпидемией Эболы, следует срочно обращаться за медпомощью при первых симптомах.
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