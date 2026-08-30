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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Виктор Вембаньяма: «Не ожидал, что мне будет настолько тяжело покидать сборную»

После победы Франции над Швецией со счетом 84:69 Виктор Вембаньяма признался, что возвращение в сборную принесло ему столько положительных эмоций, что прощание с командой оказалось тяжелее, чем он ожидал.

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