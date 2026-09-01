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Татар-информ

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Эксперт объяснила, зачем в России разрешили продажу бензина ниже «Евро-5»

Эксперт объяснила, зачем в России разрешили продажу бензина ниже «Евро-5»

Эксперт в области топливного рынка Анастасия Бунина объяснила «Татар-информу», зачем на рынке вводят дополнительное топливо более низкого экологического класса.

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