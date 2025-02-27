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Калужские новости

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Что принято делать на «разгуляй» - четвертый день Масленицы

Что принято делать на «разгуляй» - четвертый день Масленицы

Это день, когда начинается истинное веселье и подготовка к завершающим празднованиям. Пора готовить чучело, чтобы сжечь позже в честь прихода весныЧетвертый день Масленицы, четверг, который, как правило, считается "разгуляем".

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