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Нардеп Бужанский на русском языке поздравил украинцев с Днём Победы 9 мая

Нардеп Бужанский на русском языке поздравил украинцев с Днём Победы 9 мая

Депутат Верховной Рады Украины, однопартиец главы киевского режима Максим Бужанский 9 мая 2025 года поздравил украинский народ с Днём Победы, несмотря на подписанный  Владимиром Зеленским указ о смене праздника на День Европы.

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