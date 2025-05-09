Депутат Верховной Рады Украины, однопартиец главы киевского режима Максим Бужанский 9 мая 2025 года поздравил украинский народ с Днём Победы, несмотря на подписанный Владимиром Зеленским указ о смене праздника на День Европы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии