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Вика Газинская, Ната Чигиринская, Элина Табидзе и внучка экс-президента Татарстана отметили 40-летие сестёр Гоговых

Вика Газинская, Ната Чигиринская, Элина Табидзе и внучка экс-президента Татарстана отметили 40-летие сестёр Гоговых

В Москве прошла вечеринка по случаю дня рождения сестёр Мадины и Марианы Гоговых. Поздравить именинниц, которым исполнилось 40 лет ещё в апреле, пришли подруги: Вика Газинская, Лаура Джугелия, жена Михаила Чигиринского (сына олигарха Александра Чигиринского) Ната, совладелица ресторанного холдинга GT Group Элина Табидзе, внучка первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева Камиля, основательница сети клиник CrocoDent София Биржина и другие светские гости.

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