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Мигранты делят Москву и плюют в русских

Мигранты делят Москву и плюют в русских

Поселиться временно в чужом доме и устроить разборку с битьём морд – это в любом народе считается как минимум дурным тоном.

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Владимир Миллер
К таким мигрантам Россия должна занять жесткую позицию! Мы всегда за дружбу народов, но только не с теми, кто хочет нам зла!
Владимир Миллер
Гнать поганой метлой и никогда не пускать в Россию!
Павел Тесленко
ПОЛНОСТЬЮ С ВАМИ СОГЛАСЕН ТОЛЬКО НЕ ПОГАНОЙ ,А СРАНОЙ МЕТЛОЙ,ЭТИ СВИНЬИ БОЛЬШЕГО НЕ ЗАСЛУЖИВАЮТ. И ПРИ ПЕРВОМ ЖЕ ИНЦИДЕНТЕ НА НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЧВЕ ЛИШАТЬ ГРАЖДАНСТВА ВСЕХ РОДСТВЕННИКОВ И НА ХЕР ИЗ РОССИИ. ЧТО БЫ МЕСТО ЗНАЛИ,МРАЗЬ НЕ УМЫТАЯ
Александр Головинов
Правильная статья.

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