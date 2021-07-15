Мигранты делят Москву и плюют в русских

Темы дняПолитикаМигранты делят Москву и плюют в русских Поселиться временно в чужом доме и устроить разборку с битьём морд – это в любом народе считается как минимум дурным тоном.Вернуться к статье42НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВладимир МиллерК таким мигрантам Россия должна занять жесткую позицию! Мы всегда за дружбу народов, но только не с теми, кто хочет нам зла!Владимир МиллерГнать поганой метлой и никогда не пускать в Россию!Павел ТесленкоПОЛНОСТЬЮ С ВАМИ СОГЛАСЕН ТОЛЬКО НЕ ПОГАНОЙ ,А СРАНОЙ МЕТЛОЙ,ЭТИ СВИНЬИ БОЛЬШЕГО НЕ ЗАСЛУЖИВАЮТ. И ПРИ ПЕРВОМ ЖЕ ИНЦИДЕНТЕ НА НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЧВЕ ЛИШАТЬ ГРАЖДАНСТВА ВСЕХ РОДСТВЕННИКОВ И НА ХЕР ИЗ РОССИИ. ЧТО БЫ МЕСТО ЗНАЛИ,МРАЗЬ НЕ УМЫТАЯАлександр ГоловиновПравильная статья.Комментировать
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