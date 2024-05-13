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Царьград

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Что сказал Шойгу до своей отставки: Последний комментарий получил Зарубин - 1,5 минуты и улыбка в финале

Что сказал Шойгу до своей отставки: Последний комментарий получил Зарубин - 1,5 минуты и улыбка в финале

В воскресенье, 12 мая, стало известно, что президент России выдвинул новую кандидатуру на пост главы Минобороны – Андрея Белоусова.

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Комментарии
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Аким Воземчук
Колода та же самая,но иногда и колоду надо тасовать.Идем верным шагом к классовому обществу богатых и бедных.
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14 час.

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