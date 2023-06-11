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Мантуров: программа льготного арендного жилья заработает для сотрудников ОПК

Мантуров: программа льготного арендного жилья заработает для сотрудников ОПК

Глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил о четырех вариантах обеспечения жильем сотрудников ОПК. В частности, это субсидирование 50% стоимости аренды на вторичном рынке, сообщило РИА «Новости».

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