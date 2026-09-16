Никита Михалков объявил о новом фильме "Русский овощ"

Режиссер Никита Михалков объявил о работе над сценарием своего нового фильма "Русский овощ". На встрече с труппой театра "Мастерская 12" он выразил надежду на сотрудничество и поделился планами по созданию нового проекта.
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