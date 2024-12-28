В Ялте выбрали лучшее новогоднее оформление предприятий торговли Победителей и призёров городского конкурса на лучшее декоративно-художественное и световое оформление предприятий розничной торговли, общественного питания и сферы услуг наградили в администрации Ялты в рамках последнего в этом году оперативно-хозяйственного совещания.