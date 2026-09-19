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Владимирские новости

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Суд Липецкой области рассмотрит иск о взыскании 539,7 млн рублей

Суд Липецкой области рассмотрит иск о взыскании 539,7 млн рублей

Долг возник из-за неоплаты поставок и ветеринарных услуг по договорам от 26 июля 2024 года. Рассмотрение дела назначено на ноябрь 2026 года в упрощённом порядке.

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