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После пожара под Всеволожском нашли тела двух братьев

Трупы нашли после тушения возгорания. На месте работают сотрудники следкома. Во вторник, 31 января, в экстренные службы поступило сообщение от жителя одного из СНТ, расположенного во Всеволожском районе Ленинградской области, заявившего о пожаре.

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