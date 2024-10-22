Этот знакомый европейский кроссовер с надежным мотором стоит дешевле «китайцев»

В Россию привезли новые кроссоверы 2024 года выпуска по цене от 3,3 млн рублей. У автомомбиля ЖК-панель приборов, русифицированная медиасистема с крупным сенсорным экраном в вертикальной ориентации, светодиодные фары и фонари, двухзонный климат-контроль, датчики слепых зон, кожаная отделка салона и камера заднего вида.