Художник Андрей Шатилов – аналоговый творец цифровой эпохи

Российский художник Андрей Шатилов выбрал для себя непростой путь — он пишет картины маслом. В цифровую эпоху такая приверженность классическим ценностям большая редкость, но ценят мастера не только за это.
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