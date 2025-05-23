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Занятие по правилам безопасности при ЧС.

Занятие по правилам безопасности при ЧС.

21.05.2025г. нашего дошкольное учреждение посетила инспектор СПиВО БГРОЧС Ковалькова Ольга Анатольевна, которая провела познавательное занятие с детьми старшего дошкольного возраста группы №6,9 по правилам поведения при ЧС и закрепила знания детей .

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