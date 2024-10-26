PNAS: разработан пористый материал, извлекающий золото из электронных отходов

Международная группа ученых из Сингапура, Великобритании и Китая разработала типа губки из оксида графена и природного биополимера хитозана, который можно использовать для получения золота из старой электроники.
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