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Синоптики дали прогноз, когда над Новосибирском вновь будет ясное небо

Синоптики дали прогноз, когда над Новосибирском вновь будет ясное небо

Специалисты в третий раз продлили режим "черного неба", введённый в Новосибирске 26 ноября.Новосибирские синоптики считают, что экологическая ситуация в городе в выходные (3 и 4 декабря) не улучшится, и виной всему – неблагоприятные метеоусловия.

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