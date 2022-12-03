Синоптики дали прогноз, когда над Новосибирском вновь будет ясное небо

Специалисты в третий раз продлили режим "черного неба", введённый в Новосибирске 26 ноября.Новосибирские синоптики считают, что экологическая ситуация в городе в выходные (3 и 4 декабря) не улучшится, и виной всему – неблагоприятные метеоусловия.