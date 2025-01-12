Штурмовые подразделения группировки войск «Запад» освободили село Калиново Харьковской области - Минобороны

Юрий Ильинов

Der Spiegel: нефтяной танкер, потерявший ход в Балтийском море, отбуксирован в воды ФРГ Нефтяной танкер «Эвентин», который по информации западных СМИ, входит в состав так называемого теневого флота РФ, отбуксирован в порт немецкого города Засниц. Об этом информирует Der Spiegel. Издание напоминает, что ранее судно потеряло способность самостоятельного передвижения и несколько часов дрейфовало в открытом море. Не способный маневрировать корабль удерживается двумя буксирами на рейде примерно в пяти километрах от берега – сообщает издание со ссылкой на представителя Центрального командования по чрезвычайным ситуациям на море. При этом подчеркивается, что танкер, на борту которого находится около 99 000 тонн нефти, должен оставаться там до тех пор, пока не будет принято решение о дальнейших действиях. Пока неясно, когда и где будет отремонтирован танкер длиной 274 метра с 24 членами экипажа на борту – недоумевает Der Spiegel. Приводя подробности транспортировки судна, издание подчеркивает, что его буксировали несколько буксиров, а переход серьезно осложняли сильный ветер и высокие волны. Сейчас, как отмечается, ветер ослаб, но танкер все равно удерживают два буксира. Судно герметично и опасности для окружающей среды нет – подчеркивают в Центральном командовании по чрезвычайным ситуациям на море. Der Spiegel напоминает, что по данным Гринпис, танкер «Эвинтин» ходит под флагом Панамы и входит в список из 192 ветхих судов, которые Россия использует для транспортировки нефти в обход санкций. Напомним, накануне стало известно о том, что США значительно усилили ограничительные меры против российской нефти, добавив в санкционный список большое количество танкеров из так называемого теневого флота РФ.