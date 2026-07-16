В Москве открылась монографическая выставка С. Э. Э́рьзи «Мифология скульптуры»

В здании Новой Третьяковки в Москве открылась масштабная монографическая выставка «Степан Э́рьзя. Мифология скульптуры», посвящённая 150-летию со дня рождения мордовского скульптора Степана Дмитриевича Э́рьзи (1876–1959), одного из выдающихся мастеров XX века, работавших в стиле модерн.