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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Баффало» – 1-я команда в истории НХЛ, забившая гол без бросков по воротам за период

Команда тренера Линди Раффа обыграла «Каролину» (4:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Гол был забит на последней минуте третьего периода, когда «Сэйбрс» вели со счетом 3:2.

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