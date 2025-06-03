Челябинская квартира причастного к атакам дронов мужчины попала на видео

Появилось видео челябинской квартиры причастного к атакам БПЛА в РФ Тимофеева В Челябинске журналисты нашли квартиру, где жил подозреваемый в причастности к атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Артем Тимофеев.
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