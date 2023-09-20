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Компания Aeralis представляет новую концепцию модульного реактивного самолета: уникальное предложение из Великобритании

Компания Aeralis представляет новую концепцию модульного реактивного самолета: уникальное предложение из Великобритании

Британская компания Aeralis представила интересную концепцию модульного реактивного самолета. Суть ее состоит в том, что к «общему базовому фюзеляжу» можно пристыковывать большое количество модулей, с легкостью создавая самые разные типы самолетов.

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