Компания Aeralis представляет новую концепцию модульного реактивного самолета: уникальное предложение из Великобритании

Британская компания Aeralis представила интересную концепцию модульного реактивного самолета. Суть ее состоит в том, что к «общему базовому фюзеляжу» можно пристыковывать большое количество модулей, с легкостью создавая самые разные типы самолетов.
Британская компания Aeralis представила интересную концепцию модульного реактивного самолета. Суть ее состоит в том, что к «общему базовому фюзеляжу» можно пристыковывать большое количество модулей, с легкостью создавая самые разные типы самолетов.
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