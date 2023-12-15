Президент Владимир Путин дал обещание остановить рост цен на яйца

Президент назвал причину заметного подорожания важного продукта питания и принёс извинения россиянам Заметное увеличение цен на куриные яйца по всей России - более чем на 40% с начала года - остановят по указанию Владимира Путина.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии