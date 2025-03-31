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Квартира, дом, дача

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Знакомый сварщик показал скрытую возможность обычных струбцин, работать стало проще

Знакомый сварщик показал скрытую возможность обычных струбцин, работать стало проще

Кто бы мог подумать, что из обычной струбцины можно сделать весьма полезный инструмент. Хотя струбцина сама по себе уже нужная вещь, однако благодаря небольшой доработке, мы сможем расширить функционал данного инструмента.

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