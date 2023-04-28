CS:GO PRIME | steam аккаунт

⚡️ Аккаунт с: ✅ CS:GO Prime статусом без Steam Guard (все функции доступны кроме смены данных, использования и пополнения баланса, смены валюты) ✅ Гарантией (14 дней) ✅ Моментальной доставкой ✅ Лучшим качеством (не пропадет через время) ✅ Бонусные скины и игры! ✅ ОНЛАЙН доступен ✅ Region free , кс без банов! ❌ Возможны блокировки VAC в других играх, Но ни в коем случае не в CS:GO , за этим мы тщательно следим ) ❌ Никогда не пробуем даже пополнить баланс, потеряете аккаунт навсегда! Нельзя менять валюту аккаунта, что-то покупать с баланса, пополнять баланс, добавлять способы оплат(карта, киви, тд) если вы не из китая и привязывать телефон ❌ Строго запрещено добавлять способы оплаты, менять валюту аккаунта, если вы не из Китая! -------------------------------------------------------------------------------- ⚡️ После покупки вы получаете аккаунт Кс Го с Прайм статусом и случайным прогрессом.