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Антикор Казахстана разыскивает экс-учредителя ТОО “Оператор РОП” за вознаграждение в T12 млн

Антикор Казахстана разыскивает экс-учредителя ТОО “Оператор РОП” за вознаграждение в T12 млн

С марта текущего года Агентством по противодействию коррупции Казахстана ведётся досудебное расследование в отношении руководства ТОО “Оператор РОП”, а также в отношении других лиц, подозреваемых в хищении денежных средств в особо крупном размере.

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