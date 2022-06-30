Антикор Казахстана разыскивает экс-учредителя ТОО “Оператор РОП” за вознаграждение в T12 млн

С марта текущего года Агентством по противодействию коррупции Казахстана ведётся досудебное расследование в отношении руководства ТОО “Оператор РОП”, а также в отношении других лиц, подозреваемых в хищении денежных средств в особо крупном размере.
С марта текущего года Агентством по противодействию коррупции Казахстана ведётся досудебное расследование в отношении руководства ТОО “Оператор РОП”, а также в отношении других лиц, подозреваемых в хищении денежных средств в особо крупном размере.
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