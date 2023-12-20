Как спасти брак и сохранить семью — консультация семейного психолога

К сожалению, вопрос о том, как спасти брак, волнует все больше и больше семей. Конфликтные ситуации, спорные моменты, непонимание и нежелание идти на компромиссы нагнетают обстановку в любой семье, и неудивительно, что в какой-то момент пара приближается к той грани, когда уже заходят разговоры о ….