Secret Service Probes Iran-Linked Video Calling for Melania Trump's Assassination Authored by Tom Ozimek via The Epoch Times, A video calling for the assassination of First Lady Melania Trump has been published by a media outlet linked to Iran’s Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC), with the U.
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