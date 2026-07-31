Банки и цифровой рубль: заработать сложно, а проиграть легко

Банк России с самого начала строил модель цифрового рубля как двухуровневую платформу, где эмитентом выступает сам регулятор, а банки обеспечивают доступ клиентов к кошелькам и транзакциям через свои каналы.
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