Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 011 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Irina Prostaya
    Кто вообще этот Ревва?! Блевотный КВНщик что-то из себя возомнивший, абсолютно бесталанный, которого навязывают нам, ...Уволить всех орга...
  • Сергей Губарев
    Наша либесраная арттусовка оказалась очень сраной и теперь своим говном пытается обгадить всех , кто по их мнению , н...Уволить всех орга...
  • Сергей Губарев
    Хохлы послали в эротическое путешествие и русские стали для неë братьями . Чем иметь такую сестру лучше удавиться , п...Уволить всех орга...

«Скупит весь кокаин в Колумбии» – в США предположили, куда Зеленский может спустить замороженные активы РФ

«Скупит весь кокаин в Колумбии» – в США предположили, куда Зеленский может спустить замороженные активы РФ

Политнавигатор Даже если предложить гипотетически, что Вашингтон пойдёт на безумный шаг и передаст Украине арестованные у России деньги, Киев всё равно не сможет распорядиться ими для вооружения ВСУ.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ГС
Галина Соколова
Классно! У нас нет оружия, вот ответ США! Здорово!
Ответить
52 мин.

Картина дня

наверх