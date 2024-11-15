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К 2036 году в России должно быть 3 миллиона многодетных семей

В России к 2036 году число многодетных семей может увеличиться почти до 3 миллионов. Такая амбициозная цель заложена в новой Стратегии демографической и семейной политики, которая разработана по поручению президента и охватывает период до 2036 года.

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