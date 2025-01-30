Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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  • Elena Dmitrieva
    Если бы это было так, не было бы 2 мая 2014года.Ждун-одессит дерз...
  • Daddy Bo
    Если бы из рагулей все русофобы происходили! Чуть не весь Киев с Харьковом, да и другие крупные города Востока Украин...Ждун-одессит дерз...
  • лина любимцева
    Одесситом эта тварь только прикидывается. А сам,скорее всего, западэнський  жЫдо-бандэровец. Русофобов среди настоящи...Ждун-одессит дерз...

Внезапно: в ЕС задумали вернуть на свой рынок российский газ. Прибалты и Брюссель – в ярости

Внезапно: в ЕС задумали вернуть на свой рынок российский газ. Прибалты и Брюссель – в ярости

Британская Financial Times со ссылкой на собственные источники пишет, что в ЕС обсуждают возможность восстановления поставок российского газа на европейский рынок после мирного урегулирования войны на Украине.

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