DOGMA приступила к выдаче ключей в VI очереди микрорайона «Самолет»Федеральный девелопер DOGMA с 1 апреля начал выдачу ключей собственникам шести многоквартирных домов шестой очереди микрорайона «Самолет».
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