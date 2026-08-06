В ЯНАО стартовала кампания «Продвижение безопасности»

На Ямале с 6 августа стартовала социальная кампания «Продвижение безопасности». Она проводится в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения» нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и призвана привлечь внимание к аварийности на перекрестках.
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