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Европа не может соскочить с газовой иглы России, как ни старается

Европа не может соскочить с газовой иглы России, как ни старается

В последнее время цены на энергоносители в ЕС выросли. В Европе введён режим жесточайшей бережливости и экономии накопленных запасов топлива, растут объёмы импорта СПГ из США, устанавливаются дополнительные ветряки и солнечные батареи.

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