Европа не может соскочить с газовой иглы России, как ни старается

В последнее время цены на энергоносители в ЕС выросли. В Европе введён режим жесточайшей бережливости и экономии накопленных запасов топлива, растут объёмы импорта СПГ из США, устанавливаются дополнительные ветряки и солнечные батареи.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии