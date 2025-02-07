Tinder обновляет страницу «Исследование», чтобы объединить людей со схожими намерениями знакомств

Гигант приложений для знакомств Tinder обновил свою страницу Explore, чтобы дать пользователям доступ к новым категориям: «Не моногамия», «Серьезный любовник», «Краткосрочное развлечение», «Долгосрочный партнер» и «Новые друзья», объявила компания в четверг.