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Tinder обновляет страницу «Исследование», чтобы объединить людей со схожими намерениями знакомств

Tinder обновляет страницу «Исследование», чтобы объединить людей со схожими намерениями знакомств

Гигант приложений для знакомств Tinder обновил свою страницу Explore, чтобы дать пользователям доступ к новым категориям: «Не моногамия», «Серьезный любовник», «Краткосрочное развлечение», «Долгосрочный партнер» и «Новые друзья», объявила компания в четверг.

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