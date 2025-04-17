Стефано Доменикали о регламенте-2026: «Долгое доминирование одной команды – плохо для всех. Важно, чтобы моторист мог быстро отыграться»

Руководитель «Формулы-1» Стефано Доменикали поделился мыслями о новых технических и моторных правилах, которые вступят в силу в следующем году.
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