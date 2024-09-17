Напавший на сотрудницу калужской пиццерии мигрант предстанет перед судом

Как мы уже писали, в январе 2024 года 33-летний мигрант напал на 23-летнюю сотрудницу пиццерии на улице Спартака в КалугеКак мы уже писали, в январе 2024 года 33-летний мигрант напал на 23-летнюю сотрудницу пиццерии на улице Спартака в Калуге.