Еще одна страна намерена вступить в НАТО

Президент Республики Кипр Никос Христодулидис подтвердил намерение его страны стать членом НАТО. В четверг, 28 ноября, он сообщил журналистам, что Никосия ведет переговоры с Вашингтоном о путях вступления в альянс.
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