В облцентре иномарка врезалась в здание автосервиса

Очевидцы сообщают, что водителю стало плохо На улице Свердлова в Смоленске произошло серьезное ДТП. Как сообщают очевидцы, в ночь с 15 на 16 февраля, автомобиль на высокой скорости врезался в здание автосервиса.
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