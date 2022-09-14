РИА Новый день

140 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Лидия Санникова
    Лицемеры. Уже кидали На Японию... Опять хотят "защитники"?США намерены защи...
  • Россиянин
    Все таки виновен подстилка американская Пашинян. Уже нет сомнений в этом. Смерти армян на его совести. Пора его выкид...Баку предложил Ер...
  • s d
    Интересно ,а сколько бюджетных денег потратили на это разбирательство ?Суд прекратил дел...

Украинские ученые зафиксировали активность НЛО в небе над Киевом

Украинские ученые зафиксировали активность НЛО в небе над Киевом

Исследователи из главной астрономической обсерватории Национальной Академии Наук Украины в среду, 14 сентября, заявили, что зафиксировали в небе над Киевом большое количество неопознанных летающих объектов, неизвестной природы и двигающихся с огромной скоростью, – сообщает украинское издание Страна.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх