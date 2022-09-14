Украинские ученые зафиксировали активность НЛО в небе над Киевом

Исследователи из главной астрономической обсерватории Национальной Академии Наук Украины в среду, 14 сентября, заявили, что зафиксировали в небе над Киевом большое количество неопознанных летающих объектов, неизвестной природы и двигающихся с огромной скоростью, – сообщает украинское издание Страна.